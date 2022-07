Calciomercato Udinese: niente Juve, Molina vola all'Atletico Madrid

15-07-2022 06:30

Sembrava un promesso sposo di un’altra squadra bianconera, ma non è andata così: Nahuel Molina lascia la Serei A, non andrà alla Juve ma all’Atletico Madrid che aveva in mano un “asso” rappresentato dalla volontà dell’Udinese di trattenere Nehuen Perez (di proprietà dei Colchoneros) e pare che l’operazione sia andata in porto proprio poche ore fa con una cifra ancora da capire che si aggiunge al cartellino del giovane centrale Perez.

Non solo cessioni in casa Udinese: per la difesa, che numericamente aveva bisogno di un’entrata per sostituire Pablo Marì, è stato scelto Jaka Bijol del CSKA Mosca. Centrale difensivo sloveno classe ’99, che sa giocare anche da mediano davanti alla difesa, con i suoi 190 centimetri rimane in linea con la tradizionale fisicità del reparto difensivo friulano.

