Calciomercato Venezia: preso Novakovich, scontro Samp-Empoli per Aramu

17-07-2022 17:55

In casa Venezia si pensa ad acquistare ma anche a vendere, soprattutto nel caso di giocatori come Mattia Aramu che dopo l’ottima stagione 21/22 (31 presenze e 7 reti) ha attirato l’attenzione di due club di Serie A: si tratta della Sampdoria, dove il tecnico Marco Giampaolo ama avere in rosa dei “numeri 10”, e dell’Empoli di Paolo Zanetti, che ha allenato Aramu nelle ultime due stagioni a Venezia. Nelle ultime ore tra l’altro si vocifera anche di un inserimento da parte del Brescia.

A margine, dopo l’arrivo già ufficiale di Nicholas Pierini dal Cesena, in queste ore si è chiuso l’accordo anche per Andrija Novakovich dal Frosinone, attaccante americano classe 1996 reduce da 95 presenze e 18 reti con la maglia dei ciociari.

