Calciomercato Verona: colpo Hrustic, trattativa per Mbaye del Bologna

30-08-2022 07:00

Colpo in entrata per il Verona, che voleva alzare la qualità del suo gioco in mezzo al campo e lo farà puntando sul talento dell’australiano Ajdin Hrustic. Di origine bosniaca, il classe 1996 arriva dall’ Eintracht Francoforte e sosterrà oggi le visite mediche per poi firmare un contratto di tre anni con opzione per una quarta stagione in Veneto. Nel frattempo però la società cerca anche un rinforzo sulle fasce, in particolare sulla destra per dare il cambio a capitan Faraoni.

Il nome uscito nelle ultime ore è Ibrahima Mbaye, esterno destro nato nel 1994 che con il club felsineo ha totalizzato 121 presenze segnando cinque gol. Il Verona ha proposto uno scambio con Giangiacomo Magnani, centrale difensivo del 1995 ex Brescia, Sampdoria e Perugia.