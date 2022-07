Calciomercato Verona: dalla Scozia è in arrivo il terzino Doig

10-07-2022 18:30

Il nuovo tecnico del Verona, Gabriele Cioffi, sembra avere un ottimo feeling con il calcio fisico che praticava già la sua Udinese, e in questi giorni di mercato sia in avanti (con l’arrivo di Milan Djuric e la trattativa aperta per Thomas Henry con il Venezia) sia in difesa si cerca di acquistare la giusta dose di muscoli.

In questo senso può esserci continuità nella trattativa, che sembra ormai in chiusura, per Josh Doig: terzino sinistro (oppure terzo di sinistra della difesa a tre) in arrivo dalla Premiership scozzese per la cifra non indifferente di 3,5 milioni di euro da pagare all’Hibernian che ne detiene il cartellino. Nelle prossime ore si attende l’ufficialità del passaggio in gialloblù di Doig.

