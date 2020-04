Caldara: "Milan? Non ho ripagato la fiducia"

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Caldara è tornato a parlare della sua esperienza al Milan, non certo positiva: "In rossonero non ho ripagato la fiducia", le parole del difensore ore in forza all'Atalanta.

Rientrato a Bergamo, Caldara stava, lentamente, ritrovando sè stesso, prima che il Coronavirus portasse allo stop di tutto: "Il campionato, se si potrà, va finito. I compagni li vedo tutti in videochat con barbe e capelli improponibili".

SPORTAL.IT | 10-04-2020 07:53