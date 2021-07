Calendario Serie A, le date di tutti big match della nuova stagione

Con la presentazione del calendario, la Serie A TIM inaugura ufficialmente la stagione 2021/2022. Una presentazione che dà il via al triennio firmato DAZN e che apre la caccia allo scudetto cucito sul petto dei giocatori dell’Inter. Tante lo novità, a cominciare dai gironi asimmetrici che, per la prima volta, aggiungono un pizzico di imprevedibilità alla rincorsa al titolo. Per le big, al momento della composizione del calendario, si è tenuto conto di alcuni vincoli dettati principalmente da motivazioni legate agli impegni nelle competizioni europee.

Durante la stagione sono previsti cinque turni infrasettimanali (22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, 6 gennaio). Oltre alla consueta pausa natalizia (dal 23 dicembre al 5 gennaio) ci saranno cinque soste per gli impegni delle Nazionali (5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio, 27 marzo). Sorteggiati secondo criteri ben precisi, i big match saranno ben distribuiti lungo tutta la stagione.

Questa la prima giornata, in programma il prossimo 22 agosto, con l’interessante incrocio Milano-Genova, il ritorno di Sarri a Empoli, l’esordio di Mourinho in casa contro la Fiorentina e il ritorno di Allegri bagnato a Udine:

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

H. Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

Concentrando, invece, l’attenzione sui big match, ci sono alcune giornate che paiono capaci di dare scosse davvero significative al Campionato.

Giornata 3 – 12 settembre

Milan-Lazio (Ritorno Giornata 34 – 24 aprile)

Napoli-Juventus (R. Giornata 20 – 06 gennaio)

Giornata 4 – 19 settembre

Juventus-Milan (R. Giornata 23 – 23 gennaio)

Giornata 6 – 26 settembre

Inter-Atalanta (R. Giornata 22 – 16 gennaio)

Lazio-Roma (R. Giornata 30 – 20 marzo)



Giornata 7 – 03 ottobre

Atalanta-Milan (R. Giornata 37 – 15 maggio)

Giornata 8 – 17 ottobre

Juventus-Roma (R. Giornata 21 – 09 gennaio)

Lazio-Inter (R. Giornata 21 – 09 gennaio)



Giornata 9 – 24 ottobre

Inter-Juventus (R. Giornata 31 – 03 aprile)

Roma-Napoli (R. Giornata 33 –16 aprile)

Giornata 11 – 31 ottobre

Atalanta-Lazio (R. Giornata 23 – 23 gennaio)

Roma-Milan (R. Giornata 20 – 06 gennaio)



Giornata 12 – 07 novembre

Milan-Inter (R. Giornata 24 – 06 febbraio)

Giornata 13 – 21 novembre

Inter-Napoli (R. Giornata 25 – 13 febbraio)

Lazio-Juventus (R. Giornata 37 – 15 maggio)



Giornata 14 – 28 novembre

Juventus-Atalanta (R. Giornata 25 – 13 febbraio)

Napoli-Lazio (R. Giornata 27 – 27 febbraio)



Giornata 16 – 05 dicembre

Napoli-Atalanta (R. Giornata 31 – 03 aprile)

Roma-Inter (R. Giornata 34 – 24 aprile)

Giornata 18 – 19 dicembre

Atalanta-Roma (R. Giornata 28 – 06 marzo)

Milan-Napoli (R. Giornata 28 – 06 marzo)

Attiva ora DAZN in offerta speciale fino al 28 luglio per 14 mesi a 19,99€ al mese, invece di 29,99€ al mese

SPORTEVAI | 14-07-2021 21:07