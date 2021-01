Arriva una bella notizia per il Milan e per il suo tecnico Stefano Pioli: Hakan Calhanoglu è risultato negativo all’ultimo tampone ed è guarito dal Covid-19, pertanto potrà tornare molto presto in campo. Lo ha annunciato lo stesso fantasista turco sul proprio account Instagram. Calhanoglu era risultato positivo lo scorso 17 gennaio e ha saltato la trasferta di Cagliari vinta per 2-0 e la partita casalinga persa contro l’Atalanta per 3-0.

OMNISPORT | 29-01-2021 15:42