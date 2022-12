Camerun, N'Kono se la prende con Onana: "Deve essere umile"

16-12-2022 22:03

L’esclusione di André Onana da parte del ct del Camerun, Rigobert Song, dopo solo la prima partita ai Mondiali in Qatar ha fatto molto discutere così come il carattere del portiere dell’Inter. Su Onana sono arrivate le parole di Thomas N’Kono, uno dei migliori portieri africani della storia: “Deve essere umile, non è più importante degli altri. Essere umili nella vita fa raggiungere ogni traguardo. I valori sono importanti”.

N’Kono ha poi parlato dell’impresa del Marocco, che è arrivato fino alle semifinali in Qatar: “Non me l’aspettavo. È un modo per dimostrare che il calcio africano può lottare a questi livelli – ha aggiunto -. Per questo ho fiducia in Samuel Eto’o e nel Camerun, abbiamo fatto un passo avanti. Nelle prossime gare penso che mostreremo un buon livello”.