Camila Giorgi scatenata: è in semifinale a Montreal

Continua il gran momento di forma di Camila Giorgi, che dopo gli ottimi risultati a Tokyo 2020 si sta ripetendo anche nel WTA 1000 di Montreal. Sul cemento outdoor del torneo canadese, la tennista marchigiana si trova alla perfezione e nella notte ha piegato per 2 set a 0, con i parziali di 6-4 7-6 (2), la statunitense Coco Gauff, guadagnando l’accesso alle semifinali del torneo.

La tennista azzurra continua la sua corsa nel torneo nordamericano, dove non ha ancora concesso un set e ha dato segnali di grande crescita.

Ora si giocherà un posto in finale con un’altra statunitense, Jessica Pegula. In classifica WTA intanto mette nel mirino la Top 50: segnali incoraggianti in vista degli Us Open.

OMNISPORT | 14-08-2021 08:33