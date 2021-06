Campionati Italiani, Sobrero sorprende tutti: è lui il re della crono

Matteo Sobrero non poteva trovare modo migliore per sbloccarsi tra i professionisti. Il piemontese classe 1997 ha infatti ottenuto il primo successo della carriera nella massima categoria vincendo a sorpresa la prova a cronometro dei Campionati Italiani di ciclismo su strada.

Il portacolori dell’Astana-Premier Tech, autore di una seconda parte di gara davvero notevole, ha coperto i 45,7 chilometri del percorso tricolore in 58 minuti e 40 secondi, facendo meglio di 25″ rispetto a Edoardo Affini (2°) e di 41″ nei confronti di Mattia Cattaneo (3°).

Solo quarto invece il detentore del titolo nonché campione del mondo della specialità in carica Filippo Ganna. L’alfiere della Ineos-Grenadiers è calato alla distanza e, dopo il miglior raffronto al primo intertempo, si è fatto sopravanzare dai rivali perdendo così l’opportunità di centrare il tris consecutivo.

La maglia tricolore, in ogni caso, resta in “famiglia”: Carlotta, la sorella del verbanese quattro volte iridato nell’inseguimento su pista, è infatti fidanzata proprio con Sobrero il quale, come dimostrato oggi e all’ultimo Giro di Slovenia (3° nella generale), sta attraversando un grandissimo momento di forma.

OMNISPORT | 18-06-2021 20:40