Candreva: "Ce la giochiamo con tutti"

Antonio Candreva è stato uno dei protagonisti nella vittoria della Sampdoria contro l’Inter.

L’ex della partita ai canali ufficiali del club ha spiegato: “È un successo importante per il nostro cammino in campionato, battere una delle prime della classe ci dà autostima. Siamo stati compatti, umili, facendo male quando dovevamo e abbiamo meritato la vittoria”.

E poi: “Sono contento per la squadra, abbiamo fatto una grande prova contro una grande squadra, non posso che essere felice. Questo successo ci darà un bello slancio per le prossime partite, in cui dovremo essere quelli di oggi. Guardiamo partita dopo partita e ce la giocheremo con tutti”.

OMNISPORT | 06-01-2021 22:18