Cannavaro ammette: "Movimento in ginocchio"

Ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' Fabio Cannavaro ha commentato il nuovo corso della Nazionale: "Il tempo passa per tutti, il problema è che in dodici anni non siamo riusciti a costruire qualcosa di importante. Dobbiamo rimettere in piedi un sistema in ginocchio".

"L'entusiasmo del nuovo ct non basta – ammette l'ex Pallone d'Oro -, i giovani devono crescere. Certo che se tra Romagnoli, Rugani e Caldara ne gioca solo uno…"

"Dobbiamo imparare a integrare i ragazzi selezionabili di origini non italiane ma non abbiamo ancora la cultura" conclude Cannavaro.

SPORTAL.IT | 07-09-2018 12:20