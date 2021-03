Caos in Portimonense-Porto: espulso Conceiçao

Nel calcio dell’era Covid, ogni parola rimbomba in tutto lo stadio e può succedere che i presenti in campo sentano frasi altrimenti mitigate dal frastuono del pubblico. Una dinamica che può avere effetti negativi, come in occasione della sfida tra Portimonense e Porto valida per la Primeira Liga portoghese. il match è stato vinto per 1-2 dagli ospiti, ma il clou è venuto al minuto 68 e cioè quando sono stati espulsi entrambi i tecnici.

La miccia è scattata circa un minuto prima, quando Paulo Sergio e Sergio Conceiçao (i mister delle due squadre) hanno avuto un acceso scambio di battute in occasione di una punizione fischiata a favore del Porto. Il calcio piazzato è stato battuto da Sergio Oliveira che, soprattutto grazie alla deviazione del portiere avversario Samuel, ha segnato il goal dell’1-2. Una rete festeggiata in modo fin troppo espansivo da Sergio Conceiçao, che ha scatenato l’ira del collega.

