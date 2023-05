Caos in Serie C: Imolese e Viterbese in D

Problemi anche per il Siena che esce dai playoff di Serie C per far spazio alla Recanatese, l’esclusione dai playoff è data dal mancato pagamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF

12-05-2023 11:34

La Serie C è un campionato pieno di problematiche. A far discutere da diversi giorni a questa parte sono state le vicende che hanno scosso l’ambiente della città di Siena, di Imola e di Viterbo.

“Al centro dell’attenzione c’è, in particolare, la posizione del Siena, club del Girone B, deferito dalla Procura Federale, per il mancato pagamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF entro la scadenza del 16 marzo scorso. Il percorso della Giustizia Sportiva prevede, infatti, fino a tre gradi di giudizio (senza contare il Consiglio di Stato) che saranno espletati nei prossimi giorni, cercando d’impiegare il minor tempo possibile” precisa TuttoC.com. Alla luce dei due punti di penalizzazione afflitti al Siena, è la Recanatese che ha partecipato al primo turno del playoff di C (uscita però subito dopo il pareggio per 1-1 ottenuto nella giornata di giovedì 11 maggio contro il Gubbio).

Le problematiche restano anche per quanto riguarda i playout di Serie C. TuttoC riporta che: “La discriminante è legata solo e soltanto ai tempi della Giustizia Sportiva. Le posizioni di Imolese, nel Girone B, Monterosi e Viterbese, nel C, dovrebbero essere definite entro le date già fissate del 6 e 13 maggio per le gare di andata e ritorno”. La gara del 6 maggio, come quella del 13 maggio, tra Imolese e Vis Pesaro per restare tra i professionisti, sono state annullate. La discriminante è da ricondursi al fatto che l’Imolese, dopo una penalizzazione di 4 punti, vede garantire la salvezza diretta alla Vis Pesaro. La retrocessione nel girone B sarebbe ufficiale per il club romagnolo e per i Montevarchi.

A destare ancora sospetto però sono le “voci sul presunto illecito in Pergolettese-Triestina, gara dell’ultima giornata del Girone A, terminata 1-2 per gli alabardati che hanno ribaltato il punteggio nei minuti finali e che ha sancito l’aggancio per questi ultimi della zona playout a discapito del Piacenza costretto, invece, alla retrocessione diretta”. Ad oggi, la Triestina affronterà il Sangiuliano City nella giornata di domani (sabato 13 maggio) alle ore 17.30.

Non se la passano molto meglio nel girone C: in fatti: “Il futuro della Viterbese e che destino attenderà il club che ora si ritrova in una situazione particolare che può condannare il club con una penalizzazione”. Il Coni però, dopo essersi consultato, ha dato ufficialmente i punti di penalizzazione facendo retrocedere in Serie D la Viterbese.