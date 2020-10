Caos Juve-Napoli, la gaffe di Gomez diventa virale

Lo stop dell’Asl, la mancata partenza del Napoli per Torino, il comunicato della Juve che assicura la presenza in campo per la partita, poi quello della Lega che ribadisce che la partita tra gli azzurri e i bianconeri resta fissata per le 20.45 di domenica 4 ottobre. È stata una serata convulsa, quella della vigilia del (mancato) big match dello Stadium. Ma anche la nottata ha riservato colpi di scena.

I post su Twitter di Peter Gomez

Peter Gomez, giornalista e conduttore, ha seguito la vicenda su Twitter con diversi post sull’argomento. “Juventus-Napoli dopo il secondo giocatore positivo Asl blocca gli azzurri prima della partenza per Torino. I bianconeri: ‘Noi saremo in campo’. Rischio di 3 a 0 a tavolino? Si spera che qualcuno ragioni e rinvii la partita”. Poi una domanda: “La Asl dice che non possono partire perché vanno in quarantena . La Lega in base al regolamento dice che devono giocare. Domanda: prevalgono le disposizioni dell’autorità sanitaria o il regolamento? Problema: intanto al Genoa i positivi sono 14. Che dite?”. E ancora, due condivisioni di articoli della Gazzetta dello Sport con la ricostruzione dettagliata della vicenza, e del Corriere dello Sport sulla notizia della positività di due membri dello staff della Juve al Covid-19.

Gomez, il lancio con l’errore

A mezzanotte e trenta, poi, un ulteriore Tweet: “ANSA: il Napoli parte. Buona notte a tutti”. Apriti cielo. Già, perché in effetti il Napoli non aveva (e non ha) alcuna intenzione di partire per Torino, in ossequio alle ferme direttive di Asl e Regione Campania. Ma allora che è successo, perché Peter Gomez è incappato nel clamoroso epic fail?

“Il Napoli parte”, le reazioni dei followers

Un utente puntualizza nei commenti che alle 00.22 era stata ribattuta dall’Ansa una notizia del giorno precedente. Il lancio in realtà era delle 18.23, come indicato dall’orario a fine dispaccio, e annunciava che il Napoli sarebbe partito alle 19.45 in aereo per Torino in vista della partita ‘di domani sera’ contro la Juventus. Una gaffe dell’agenzia che ha indotto in errore Gomez, scatenando un mare magnum di polemiche, battute e commenti. “Quindi giocano stanotte?”, chiede un follower mentre qualcun altro posta il meme con una storica considerazione di Emilio Fede resa celebre da Striscia la Notizia. E qualcun altro in mattinata chiede: “Allora, sono arrivati?”.

SPORTEVAI | 04-10-2020 10:49