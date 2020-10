Napoli messo in quarantena dall'Asl, salta la partita con la Juve

Il big match della terza giornata di campionato, Juventus-Napoli, è saltato. Il rinvio della partita arriverà non dopo una scelta del governo o del mondo del calcio, ma per la decisione della Asl di Napoli, che ha bloccato gli azzurri mentre si recavano all’areoporto per partire alla volta di Torino.

La squadra di Gennaro Gattuso è stata posta in stato di quarantena fiduciaria per 14 giorni dopo le positività degli ultimi giorni di Piotr Zielinski e di Elif Elmas. Troppo alto infatti il rischio di contagio secondo i sanitari locali, che dunque non danno l’ok alla squadra per lasciare la città.

Il Napoli dovrebbe fare ulteriori tamponi nella mattinata di domenica, il quarto giro settimanale. Il sospetto che ci siano altri casi in incubazione è fortissimo.

Ma anche in Piemonte c’è preoccupazione: la Juventus nel pomeriggio di domenica ha annunciato due positività al Coronavirus tra i propri tesserati. Secondo quanto riporta il club torinese, non si tratta di giocatori, né di membri dello staff tecnico o medico bianconero. La squadra di Andrea Pirlo è ora in isolamento fiduciario: non saranno consentiti contatti con l’esterno del gruppo.

Questa è la nota del club bianconero: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario”.

“Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

OMNISPORT | 03-10-2020 20:02