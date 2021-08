Capito: “Spero che Russell vada in Mercedes”

George Russell resta il nome più caldo per occupare il sedile del team campione del mondo in carica. L’inglese, attualmente in forza alla Williams, sembrerebbe quindi il candidato più forte a rivestire il ruolo del probabile sostituto di Valtteri Bottas. Un’eventualità, questa, in cui spera per primo Jost Capito, amministratore delegato del team in cui milita oggi il pilota britannico.

Ecco le parole del TP della Williams, intervistato da crash.net, desidera infatti un futuro che consenta al proprio driver di punta di potersi affermare con la squadra campione del mondo in carica: “Mi auguro davvero che George possa andare in Mercedes l’anno prossimo – ha affermato il manager tedesco – perché è nelle condizioni giuste per poter fare questo salto di qualità. Sarà capace di affermarsi in un assoluto top team, e sarà anche in grado di lottare per il titolo”.

Un desiderio ed un ottimismo più volte sottolineato dal numero uno della squadra di Grove, realmente disposto a lasciar partire il proprio pilota: “Non tratterrei mai un giovane talento – ha confermato Capito – se si presentasse un’occasione simile. Mi auguro seriamente che possa cogliere quest’opportunità. È ovvio che, come squadra, lo vorremmo ancora con noi, ma se decidesse di passare a Brackley potrà contare sul nostro totale supporto, e così sarà anche se dovesse rimanere con noi. Ecco perché può contare sulla Williams, proprio perché è a conoscenza del fatto che a noi andrebbe bene qualsiasi strada decidesse di intraprendere”.

OMNISPORT | 26-08-2021 11:35