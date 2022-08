06-08-2022 13:15

Un nome sulla bocca di mezza Serie A da parecchio tempo a questa parte. Il profilo di Andrea Petagna fa gola a molte società della massima serie a caccia di una punta centrale in grado di dare garanzie dal punto di vista realizzativo. Resta ancora vivido il ricordo delle prodezze fatte con la maglia della Spal e il buon rendimento avuto con la maglia del Napoli, che però potrebbe cedere l’ex attaccante dell’Atalanta.

Petagna piace da tempo al Monza, ma al momento la trattativa tra il club brianzolo e quello di De Laurentiis è in stand-by, in virtù anche dei tanti nomi accostati alla squadra di Stroppa tra cui l’argentino Mauro Icardi. Il Monza quindi prende tempo e nel mezzo potrebbe inserirsi lo Spezia, che ha posato gli occhi su un possibile rinforzo di qualità da regalare a Luca Gotti. I liguri garantirebbero al calciatore un ruolo di assoluto rilievo per poter ritrovare i numeri fatti con la maglia della Spal qualche stagione fa: i primi contatti sono avviati.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE