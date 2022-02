Carabao Cup: il Liverpool trionfa ai rigori sul Chelsea

27-02-2022 21:06

Il Liverpool ha vinto la Carabao Cup, che altro non è se non la Coppa di Lega inglese, battendo nella finale di Wembley il Chelsea per 11-10 ai calci di rigore. Sia i tempi regolamentari sia i supplementari si erano conclusi a reti bianche ma non sono mancate le occasioni, compresi due gol annullati per fuorigioco, uno per parte, il secondo dei quali a Lukaku all’8’ del primo supplementare, il belga era entrato alla mezz’ora del secondo tempo. Poi, dopo 21 tiri dal dischetto consecutivi trasformati, è arrivato l’errore del secondo portiere dei Blues Kepa, che è entrato allo scadere apposta per i rigori e che ha mandato il penalty alle stelle dopo non averne parato neanche uno degli avversari consegnando così la coppa ai Reds.

OMNISPORT