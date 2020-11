Caressa indica la sua favorita per lo scudetto, è putiferio

Le prime sette giornata di campionato hanno già fornito indicazioni significative in ottica scudetto. Il Milan ha confermato di essere squadra solida e interessante, il Sassuolo una affascinate rivelazione, il Napoli e la Roma due realtà in grado di recitare ruoli ambiziosi, con Juventus e Inter in leggero ritardo. Ma nella sua analisi sugli schermi di Sky, Fabio Caressa va oltre e giunge a tagliar fuori dai giochi una big.

Caressa e il giudizio sull’Inter

Si tratta dell’Inter. Lungo e articolato il giudizio del commentatore sui nerazzurri, in particolare sul ruolo di Conte e sull’inserimento dei nuovi innesti: “Conte forse sarà cambiato dal punto di vista mediatico, ma nello spogliatoio mi assicurano che è sempre lo stesso. Questo, almeno, è quello che mi dicono”, sottolinea il giornalista. “Di certo ha provato a cambiare qualcosa nella sua Inter rispetto all’anno scorso, parlo del modo di giocare ovviamente”. Riflettori puntati su Vidal: “Devo dire la verità: in quella posizione non mi convince, soprattutto viste le difficoltà difensive. Vidal mi piace moltissimo ma non credo possa giocare lì per tutto l’anno”.

La favorita per il titolo di Caressa

Quindi il discorso si sposta più ad ampio raggio sulle prospettive scudetto e il giudizio di Caressa è tranchant per i nerazzurri: “Più dell’Inter, la mia favorita per lo scudetto è un’altra. Io dico Napoli. Mi sembra costruito nel tempo per arrivare a vincere. Di certo è messo molto meglio dei nerazzurri, almeno per il momento». Già alcuni anni fa Caressa definì il Napoli da scudetto, sotto la gestione Sarri: andò vicinissimo ad azzeccare la previsione in un paio di circostanze.

La griglia scudetto di Caressa: le reazioni

“Se ha detto che non siamo da scudetto, ok: finalmente lo vinciamo allora”, è l’auspicio di Lorenzo, tifosissimo nerazzurro. “Ma come, fino a ieri per Caressa non erano già campioni del mondo?”, chiede un sostenitore del Milan. Anche un altro si dichiara “preoccupato, questo non ne azzecca una manco per sbaglio… Inter campione d’Italia 2020/2021″. E gli scongiuri li fanno anche i sostenitori del Napoli. Ecco Pasquale: “Ma ha mai indovinato un pronostico in vita sua Caressa? Scommetto che in questi nove anni non ha mai indicato la Juventus come favorita”.

SPORTEVAI | 18-11-2020 10:33