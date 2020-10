Juve, Caressa fa infuriare Ziliani: bufera web

In una domenica avara di big match, con tutte le gare di cartello giocate al sabato, a monopolizzare il mondo del calcio, oltre le decisioni del premier Conte sui divieti ai dilettanti, sono stati i commenti post gara e i primi processi. Non esente da critiche sicuramente la Juventus vista a Crotone. Proprio la scelta di Sky e di Caressa di particolare nel “suo” Club ha lasciato interdetto Paolo Ziliani che l’ha sottolineato in diversi post scatenando ovviamente il solito parapiglia social.

Juve in crisi, la scelta di Caressa

Paolo Ziliani ha ripetutamente sottolineato su Twitter la scelta di Fabio Caressa di relegare l’analisi della Juventus vista a Crotone nella parte finale della sua trasmissione, Il Club in onda subito dopo il match serale che ieri è stato Roma-Benevento. Con ospiti Piccinini, Bergomi, Marchegiani e Di Canio, si è parlato a lungo della vittoria dei giallorossi, poi del derby Inter-Milan, quindi del Napoli. Il discorso Juve è stato relegato a tarda ora, in quello che era rimasto della trasmissione.

Juve, critiche soft: Ziliani duro con Caressa

La scaletta pensata da Caressa non è piaciuta evidentemente a Paolo Ziliani che in lotta aperta con la Juve lo ha sottolineato più volte con dei tweet al veleno contro il telecronista di Sky: “A mezzanotte suonata #Caressa introduce finalmente l’argomento Juventus. Come? “Parleremo di Portanova. Fino a ieri non lo conosceva nessuno, oggi invece tutti parlano di lui”. Dopo Crotone, in effetti, altri temi da toccare in casa Juve non ci sono”.

Insomma Ziliani non salva niente del blocco Juve di ieri al Club di Sky, anche i toni poco critici nei confronti dei bianconeri, sono sembrati troppo artatamente soft: “Questa poi è bella: siccome a Crotone sono successe solo cose belle per la Juve, #Caressa mostra la tabella dell’età media (più bassa rispetto a quella di un anno fa) dell’ultima squadra schierata. “Abbiamo solo tolto Buffon (42 anni, n.d.r.)”, specifica. Roba che nemmeno Silvan” e ancora: “In pratica: vedendo il Club di #Caressa, gli abbonati #SkySport pagano la tv perchè nessuno dica niente di sconveniente sulla Juventus: nè in telecronaca, nè in sede di commento. Viste le disdette a pioggia, auguri e figli maschi”.

Anche sull’annosa polemica su Juve-Napoli a Ziliani è parso che Caressa si sia tirato indietro dall’affrontare l’argomento, specie dopo aver mandato in onda l’intervista di Gattuso, dopo la vittoria sull’Atalanta, che ha sottolineato come lui avrebbe voluto giocare quella partita a tutti i costi: “il pompiere #Caressa, in uscita di servizio, annuncia: “Di Covid non parleremo perchè stasera c’è stato anche l’intervento di Conte” scrive l’ex Mediaset.

Juve e Caressa: Ziliani chiama, il web risponde

Il popolo dei followers di Ziliani bacchetta Caressa allo stesso modo: “Ora zittisce Piccinini che prova a parlare di Dybala e rimanda a orario più improbabile”; “Ma ad Agnelli, il monologo su protocollo, regole e lealtà sportiva gli è stato permesso”; “Basta chiudere l’audio delle sue cronache e non seguirlo in quella “tavola rotonda”…tutto semplice!”; e c’è chi si complimenta: “Lei scrive quello che ognuno di noi(non juventino) pensa”; “Oramai si salva solo Piccinini, meno male che c’è lui”.

