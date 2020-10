Juve, la rabbia di Dybala allarma i tifosi

Rabbia Dybala. E’ questo il titolo di molti quotidiani sportivi italiani che parlano di un caso all’interno della Juventus. Al centro di tutto ci sarebbe l’argentino Paulo Dybala che si sarebbe sfogato con il disse Paratici dopo non essere stato impiegato nella trasferta di Crotone.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il giocatore si sarebbe arrabbiato per essere stato costretto ad affrontare la trasferta nonostante non fosse in condizioni perfette per poi non riuscire ad avere neanche lo spazio a disposizione per provare ad aiutare la squadra. Sempre in baso a quanto scrive la Gazzetta, il ds ha spiegato al giocatore che i piani di Pirlo sono stati cambiati dall’espulsione di Chiesa.

La reazione del web

Ma se Dybala manifesta la sua rabbia, i fan della Juventus non possono certo dormire sonni tranquilli visto che si tratta di uno dei giocatori più importanti della rosa e la cui assenza si è fatta notare nel corso delle ultime settimane. Ma nell’ottica del tutti utili ma nessuno indispensabili ci sono anche dei tifosi che se la prendono con l’argentino: “Bei tempi quando si parlava di mercato solo destate e un pochino a gennaio”, dice Alessandro facendo riferimento alle voci su Paulo.

Attacco ai giornali

Come accade spesso in questa situazione sono i giornali a riportare la notizia a finire nel centro del mirino: “Il pessimo giornalismo. L’espulsione di Chiesa era la chiave per capire il mancato utilizzo di Dybala. Ma quasi nessuno lo ha sottolineato né sui giornali, né suoi social o in televisione. Come sempre sparate a zero per fare sensazionalismo”.

Ma c’è anche chi se la prende con il calciatore: “10 giorni in vacanza a fare gruppo con la nazionale e poi rompe anche le scatole”, scrive Sea. Sono tanti i tifosi che temono che possa aprirsi un caso Dybala all’interno dello spogliatoio con l’argentino che nella sorsa stagione è stato uno dei giocatori chiave per la vittoria dello scudetto.

SPORTEVAI | 19-10-2020 08:39