Bufera su Caressa per la telecronaca dell'Inter

Torna la Champions e riecco puntali le lamentele per le telecronache. Incontentabili i tifosi: se urli troppo sbagli, se sei moderato tifi contro, se sbagli un nome sei massacrato. Ieri era toccato a Repice, il radiocronista Rai, entrare nel mirino della critica per la gaffe su Pirlo e la Champions mai vinta, oggi invece torna di moda il lamento per l’enfasi eccessiva durante la partita. Sotto accusa Fabio Caressa, che ha commentato su Sky Inter-Borussia Moenchengladbach.

L’enfasi di Caressa bocciata dal web

Gli abbonati di Sky continuano a rimarcare il fastidio per certe allocuzioni (“immergiamoci”) ma puntano il dito sull’enfasi eccessiva: “L’entusiasmo di Caressa x una punizione dal limite a tempo quasi scaduto è imbarazzante…” o anche: “Ho solo sentito Caressa: E ADESSO LA BATTE KOLAROV. Con un enfasi che manco ai mondiali del 2006”, oppure: “Roba che nemmeno Martellini dopo il triplice fischio di Italia-Germania 82…. lui e Bergomi veramente patetici, quasi meglio Adani e Trevisani contro il Totthenam”.

Fioccano le reazioni, anche molti interisti sono insoddisfatti: “Farei una petizione contro Il duo Caressa-Bergomi perché non commentino più le partite dell’Inter!”. C’è chi ironizza sugli errori in occasione delle decisioni arbitrali (“Caressa si deve togliere dei dubbi..come se poi cambiasse qualcosa..ahahaha..sono uno spasso..quando c’è la Juve di mezzo i dubbi manco gli vengono”), chi ha nostalgia del passato (“Quanto mi mancano i Pizzul, i Nesti, i Longhi, i Piccinini e i Marianella! Quelli ti facevano godere le partite indipendentemente da quale squadra avessero nel cuore” e infine chi chiosa: “Un giorno vorrei vedere l’animo che Caressa mette nelle partite dell’Inter, in una partita della Juventus. Penso che moriremo prima…”.

SPORTEVAI | 22-10-2020 09:33