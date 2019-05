Caressa sicuro: So come finirà Inter-Empoli

Ultimamente i suoi pronostici non godono di una buona fama, colpa di qualche previsione sbagliata dal campionato alla Champions. Fabio Caressa, però, non rinuncia al giochino che anima il finale di ogni puntata di Deejay Football Club, la trasmissione che conduce in tandem con Ivan Zazzaroni sulle frequenze di Radio Deejay. Il telecronista Sky rivendica di aver vinto uno scudetto dei pronostici tre anni fa, anche se il compagno d’avventura sottolinea: “Poi ne ho vinti due io e ora viaggio per il Triplete”. Il match clou dell’ultima giornata èInter-Empoli ed è una partita che mette in crisi soprattutto Caressa.

La previsione – Dopo una lunga riflessione, il telecronista e conduttore emette il suo responso: “Dico 1X”. “Come 1X?”, lo punzecchia ‘Zazza’. “Solo perché il risultato di questa partita è legato a quello di Fiorentina-Genoa. Altrimenti non avrei dubbi. Sì, questa è partita da 1 secco”. Insomma, 1 o doppia chance 1X? Caressa ci ripensa: “Vince l’Inter. L’Inter non sbaglia”.

Gli incroci – L’unico risultato che garantisce all’Inter la certezza della qualificazione in Champions è la vittoria, che però è anche l’unico risultato che garantirebbe la permanenza in A all’Empoli. In alternativa, i nerazzurri dovrebbero augurarsi che Atalanta o Milan non vincano rispettivamente su Sassuolo e Spal, due formazioni che non hanno più nulla da chiedere alla classifica. Difficile – ma non impossibile – ipotizzare anche un sorpasso della Roma, che insegue a 3 punti e ha una differenza reti negativa: +17, contro il +23 dei nerazzurri. L‘Empoli, però, non può regalare nulla: in caso di sconfitta o pareggio a San Siro, i toscani rischiano di essere raggiunti o superati dal Genoa, che in un ipotetico arrivo a pari punti li supererebbe per gli scontri diretti.

2019-05