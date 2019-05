Nuova profezia flop di Caressa, il web scatenato

Non è un periodo felice per Fabio Caressa in fatto di pronostici. Dopo l’ormai celebre profezia su Juventus-Ajax (“i lancieri giocano bene, ma contro la Juve…”), per la quale s’è attirato sfottò e critiche severe sul web, il giornalista di Sky Sport torna sotto attacco dopo la clamorosa rimonta del Liverpool sul Barcellona.

LA “PROFEZIA”. Appena tre giorni fa, nella puntata domenicale di Sky Calcio Club, Caressa si era infatti lanciato in un’invettiva contro Jurgen Klopp, accusato sì di far giocare bene le sue squadre, ma incapace di vincere trofei. “Ragazzi – aveva detto il giornalista davanti alla platea di opinionisti Sky – Klopp rischia di passare alla storia come l’allenatore più esaltato per il gioco e meno vincente della storia. Non ha mai vinto niente e aveva le squadre per vincere”. Una tesi piuttosto coraggiosa sia scorrendo sia il palmares di Klopp (due Bundesliga con il Borussia Dortmund soffiate al Bayern e due finali di Champions League già giocate, una con i gialloneri una con il Liverpool), sia ricordando che l’allenatore tedesco non ha mai avuto a disposizione fuoriclasse del calibro di Messi o Cristiano Ronaldo. “No Fabio, qua ti devo fermare”, aveva ribattuto Beppe Bergomi, “Non può passare come un perdente”. Parole, quelle di Bergomi, alle quali s’era immediatamente allineato anche Fabio Capello. “Klopp ti diverte di più, ma non è uno che vince – insisteva Caressa, forzando poi un paragone con Max Allegri – Allora perché se Klopp non vince con il Barcellona va bene, se un altro non vince con l’Ajax no?”.

GLI SFOTTO’. Naturalmente dopo la gara di ieri le parole di Caressa sono tornate a circolare sul web, con sfottò ecommenti sprezzanti da parte degli utenti. “L’algoritmo ci ha preso ancora una volta – scrive Michele sulla pagina Facebook di Sky Sport – a Caressa andrebbero chiesti 84 numeri da 1 a 90 per poi giocarsi i restanti 6 se si vuole vincere il jackpot”. “Ogni volta che parla lui accade l’impensabile”, aggiunge Mario, mentre Danilo ironizza: “È Caressa con questa frase che ha rimontato il Barcellona, non il Liverpool”.

