03-01-2023 09:17

Che lo si ricordi per la corsa furiosa sotto la curva dell’Atalanta o per la sua abilità in panchina, per il suo girovagare per l’Italia dove ha dispensato saggezza e pallone quasi ovunque, per le sue battute memorabili in romanesco o per la sua umanità disarmante Carletto Mazzone è stato ed è uno dei pochi personaggi del mondo del calcio che ha saputo far innamorare tutti, amici e rivali, a prescindere dalle bandiere. Ruspante innovatore ai tempi dell’Ascoli, poi granitica certezza a Firenze, Catanzaro, Bologna e in tutte le tantissime altre squadre dove ha allenato carneadi e campioni (come Baggio e Pirlo), Mazzone ha sempre lasciato un’impronta importante e un ricordo nostalgico.

Mazzone travolto dagli auguri per le feste

Oggi Mazzone ha 85 anni compiuti, è un po’ il “nonno Libero” del nostro calcio, per citare una fortunata fiction, il decano di una categoria che è cambiata parecchio dai suoi tempi ma che ha sempre riconosciuto nel tecnico romano un vero maestro. Per Natale e Capodanno tifosi di ogni fede hanno inondato di auguri sui social Mazzone, che ha un suo profilo twitter, fino a spingerlo quasi alle lacrime.

Mazzone risponde commosso ai tifosi

Il tecnico ha voluto rispondere così: “Buon anno a tutti! Vi auguro un nuovo anno pieno di salute, serenità,e felicità a voi e alle vostre famiglie! Vi ringrazio per i messaggi di auguri che mi state mandando, mi avete fatto commuovere… vi voglio bene e vi abbraccerei tutti! Buon 2023 Carlo e famiglia”

Mazzone inondato di messaggi sui social

Centinaia le reazioni: “Se tutti, indistintamente dal tifo, le vogliamo così bene ci sarà un perché e lo merita tutto. Poi per me tifoso del Toro, quella stretta di mano a Pulici dopo il gol contro la Viola , resterà per sempre nell’album dei miei ricordi calcistici”, oppure: “Tanti tanti cari auguri Mister per un anno pieno di serenità e salute” e ancora: “Lei è sempre stato un vero uomo di sport, leale e corretto, le vogliamo tutti un gran bene” e poi: “Buon anno a una delle persone più vere e sanguigne della Storia del Calcio italiano. Un abbraccio Carletto nostro”

C’è chi scrive: “Ho visto una storia in TV. La storia di un uomo umile leale e competente di calcio. A discapito dei grandi riflettori che non sempre l’hanno illuminata. Tanti Auguri anche a Lei Carletto, grande allenatore!” e anche: “Un augurio a tutti e uno particolare al nostro calcio: che il 2023 ci porti un nuovo grande maestro come Carlo Mazzone, per capacità e per cuore”

Il web è scatenato: “Carlo Mazzone un grande uomo un grande Allenatore! Numero 1 .Felice anno nuovo!!!” e poi: “Tantissimi auguri da Napoli mister.Anche se l’abbiamo avuto qui solo per un mese, è stato comunque un onore”.

Infine la chiosa: “Dovunque ha allenato e anche da tutti gli altri tifosi viene ricordato con stima e affetto, un risultato stupendo dopo una lunga carriera.”