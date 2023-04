Il tennista di Murcia si è confermato in Catalogna

23-04-2023 19:05

Carlos Alcaraz resta sul trono del torneo Atp 500 di Barcellona. Il numero 2 del mondo ha regolato in finale in due set il greco Stefano Tsitsipas, sconfitto in un’ora e venti con i parziali di 6-3, 6-4.

Il tennista di Murcia, che ha bissato il successo della scorsa stagione, ha centrato il suo nono titolo in carriera, il terzo del 2023 dopo le vittorie a Buenos Aires e a Indian Wells. Tsitsipas ha invece perso la terza finale su tre disputate nel torneo catalano.