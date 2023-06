Carlos Alcaraz: "Mi ha tradito la tensione"

Il tennista spagnolo dopo il ko con Djokovic: "Sono dispiaciuto che sia successo in questa partita"

09-06-2023 23:50

Carlos Alcaraz ha commentato amareggiato la sua sconfitta in semifinale del Roland Garros contro Djokovic: “È stata davvero dura per me. Sono dispiaciuto che sia successo in questa partita, per le emozioni con cui ci sono arrivato e perché mi sentivo bene fisicamente. I crampi tra la fine del secondo set e l’inizio del terzo sono stati davvero un dispiacere. Ma sono cose che succedono e bisogna affrontarle”.

“E’ successo per via della tensione. La tensione della partita. Ho iniziato il match molto nervoso. La tensione del primo set, poi del secondo: sono stati due set molto pesanti. Scambi davvero buoni, scambi difficili, smorzate, scatti, una combinazione di molte cose. Ma il problema principale è stata la tensione che ho avuto”.

“Devi imparare da questo tipo di partite, da questo genere di esperienze. Certo che prendo lezione da questa partita. Mi impegnerò affinché non succeda di nuovo nei prossimi match”.