Carlos Alcaraz: "Perderò il numero uno, ma lo riconquisterò"

11-12-2022 19:17

Carlos Alcaraz in un’intervista ad ArabNews ha parlato in vista della prossima stagione: “Ancora non ci credo di essere il numero 1. Un giorno dovrò rendermene conto. Andrò a cena con il team completo e sarà il momento migliore dell’anno. Tutto ciò che posso dire è che nulla è cambiato. Ovviamente, tutti vogliono battere il n. 1 e dopo lo US Open sentivo che tutti mi avevano messo addosso un bersaglio. Devo essere pronto per questo”.

Alcaraz sa che non sarà semplice mantenere il trono: “In WTA Iga Swiatek ha avuto un anno incredibile, ha fatto il record per la più lunga striscia di vittorie dal 2000. Vorrei essere come lei, non perdere il numero 1, ma credo sia quasi impossibile. Lo perderò, ma l’obiettivo è riprenderlo e rimanere al n. 1 per più tempo possibile”.

Il suo coach Ferrero ha assicurato che Alcaraz deve migliorare ancora in molti aspetti: “Ha diciannove anni, a quell’età è impossibile essere completi in ogni aspetto. Diciamo che deve lavorare su piccoli dettagli sul dritto e sul rovescio, deve essere più continuo al servizio. Lo voglio ancora più aggressivo in risposta, evitare qualche errore a rete. Ho preparato il finale di stagione specificatamente per migliorare molte cose. Non puoi dire a qualcuno che, poiché è il numero 1, è completo e non ha bisogno di lavorare. È proprio il contrario”.