Carlos Augusto: "Sogno nazionale e Champions. Magari anche col Monza"

21-10-2022 15:23

Non solo Adriano Galliani e Stefano Pioli. In vista di Milan-Monza, infatti, ha parlato anche il terzino brasiliano box to box dei brianzoli Carlos Augusto. E lo ha fatto sulle colonne dell’edizione odierna di Tuttosport.

Il laterale ha dichiarato: “Ogni calciatore sogna di giocare in Nazionale e di disputare la Champions. Ora però devo pensare a fare bene qui al Monza. Magari potrei raggiungere questi obiettivi proprio con questa maglia, chissà. Tra due anni mi vedo in Nazionale e protagonista in una coppa europea“. E il Monza? “Adesso dobbiamo pensare alla salvezza. Se poi proseguiremo come l’ultimo mese, potremmo anche pensare a qualcosa di più”.