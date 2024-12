Caso Bove a Grottaglie: malore per giocatore 18enne, sviene ed è portato via in ambulanza, gara sospesa

I soccorsi tempestivi hanno salvato la vita del giovane difensore pugliese colpito da un malore in campo: i dettagli dell'accaduto e come sta adesso

Dopo due settimane esatte si è verificato un nuovo caso-Bove. Momenti di forte apprensione si sono verificati nel pomeriggio di domenica 15 dicembre presso lo stadio “Guido Vantaggiato” di Copertino per un episodio di malore in campo, durante la partita tra la formazione di casa e il Grottaglie (valida per la 15a giornata del campionato di Promozione Pugliese, Girone B). I dettagli dell’accaduto e la sospensione immediata della gara.

Promozione: Copertino-Grottaglie, nuovo caso Bove

Piergiuseppe Camassa, giovane difensore diciottenne del Grottaglie, è stato colto da un malore improvviso al 22’ del secondo tempo, mentre la squadra avversaria era in vantaggio per 1-0. Il calciatore si è accasciato a terra senza alcun contatto fisico o contrasto di gioco, destando immediata preoccupazione tra i presenti. L’episodio ha inevitabilmente riportato alla memoria quanto accaduto di recente a Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, svenuto in campo poche settimane fa durante la partita contro l’Inter.

Copertino-Grottaglie, gara sospesa per malore in campo

I soccorsi sono stati tempestivi. Dopo aver perso conoscenza per alcuni istanti, Camassa si è ripreso grazie all’intervento degli operatori del 118, ma, per precauzione, è stato trasferito in ambulanza presso l’ospedale “San Giuseppe da Copertino” per una serie di accertamenti diagnostici, in particolare di tipo cardiologico.

Viste le circostanze e lo stato d’animo turbato di giocatori e staff tecnico, l’arbitro ha ritenuto opportuno interrompere la partita, che sarà recuperata in una data ancora da stabilire.

Come sta Piergiuseppe Camassa dopo il malore in campo

Il giovane calciatore, che l’anno scorso aveva subito un trauma cranico in seguito a un infortunio, è apparso comunque in condizioni stabili fin dai primi momenti e, in serata, sono giunte ulteriori rassicurazioni sulle sue condizioni di salute.

L’Asd Copertino ha prontamente lanciato un messaggio di augurio al calciatore avversario: “Auguriamo una pronta guarigione al giocatore del Grottaglie, porgendogli un grosso in bocca al lupo da parte della società e della città tutta”.

Anche la società ospite ha voluto rassicurare i tifosi e ringraziare gli avversari per il supporto ricevuto: “Buone notizie dall’ospedale, Piergiuseppe sta meglio. Ringraziamo l’Asd Copertino Calcio per la disponibilità e il sostegno dimostrato in un momento così delicato”.

