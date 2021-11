Praet titolare con lo Spezia, ma Juric aveva escluso la sua presenza

06-11-2021 15:44

Caso piuttosto curioso quello relativo a Dennis Praet . In conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia , il tecnico del Torino Ivan Juric aveva escluso la sua presenza nella partita di campionato sottolineando come non fosse ancora nelle condizioni adatte per giocare.

“ Penso non ci sarà. Fa fatica a recuperare dalle partite, l’ultima da titolare era a gennaio. I giocatori non più abituati fanno fatica, si è allenato poco con la squadra, non bene, non ha recuperato fisicamente. Vediamo oggi se andrà in panchina o no ”.

Con grande sorpresa però, il centrocampista non solo è stato convocato ma è stato schierato in campo titolare nella gara del Picco di La Spezia. Non è ancora chiaro se quella di Juric sia stata sana pretattica e che con le sue dichiarazioni abbia voluto togliere un punto di riferimento ai rivali dello Spezia oppure Praet sia prodigiosamente riuscito a recuperare una condizione ottimale.

Il centrocampista è tornato in Italia l’estate scorsa trasferendosi dal Leicester al Torino in prestito con diritto di riscatto. La sua prima esperienza in Serie A con la maglia della Sampdoria risale al 2016, quando si trasferì dall’Anderlecht in maglia blucerchiata.

OMNISPORT