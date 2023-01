Caso Juventus, minacce social a Chiné e Gravina

22-01-2023 12:44

La sentenza per il caso plusvalenze non è andata giù alla Juventus e ad alcuni dei suoi tifosi. Sono infatti arrivate minacce via social al procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chiné, allo stesso presidente della Figc, Gabriele Gravina, e anche alla compagna di quest’ultimo, Francisca Ibarra.

Tra l’altro le è stata pure attribuita una falsa storia Instagram con il -15 e il logo della società bianconera. Per tutti questi casi è in corso la segnalazione alle autorità competenti. Dalla stessa Figc c’è “sdegno per gli insulti e le minacce”, così come “solidarietà ai destinatari di queste aggressioni social”.