Caso scommesse, Corona: "Finito con poco? Quando ci sono di mezzo Juve e poteri forti..."

"Nomi non usciti tutti, coinvolti tre quarti della Serie A"

“Il caso scommesse finito con poco? No, non è finito perché la legge italiana è così, soprattutto quando di mezzo c’è la Juve e i poteri forti. È un processo che è ancora sospeso e che magari tra un paio di anni ne risentiremo parlare. I nomi non sono usciti tutti, sono coinvolti tre quarti della Serie A”. Lo afferma l’ex ‘re’ dei paparazzi, Fabrizio Corona, a margine di un’udienza a Milano.