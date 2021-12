Caso Shuai Peng, Djokovic: "Pieno appoggio alla WTA"

02-12-2021 19:03

Il numero uno del mondo Novak Djokovic ha espresso il suo pieno appoggio alla WTA per la decisione di sospendere i tornei in Cina per il caso Shuai Peng: “Supporto la decisione della WTA perché non abbiamo abbastanza notizie sulla Peng”, ha detto in conferenza stampa.

“Non vedo niente di male da parte della Wta – ma anche dell’ATP – nel chiedere informazioni. È un gesto coraggioso da parte della Wta ed è importante che ci supportiamo a vicenda. Che sia coinvolta la Wta, oppure Atp, Ptpa, o qualsiasi organizzazione di giocatori. Dobbiamo avere più notizie su quello che è successo. È triste che non ci sia chiarezza, perché è la vita di una giocatrice che è in gioco”

