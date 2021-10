30-10-2021 15:00

L’ex attaccante barese Antonio Cassano ha detto la sua sulle difficoltà evidenti di Romelu Lukaku in Premier League: “In Inghilterra è dura, giochi contro difensori rocciosi che ti marcano senza concederti spazio, poi se hai dei merluzzi e non sai come muoverti… diventa difficile”.

“Non è come in Italia che affronti avversari di calibro inferiore, là è tutta un’altra musica”, ha continuato Cassano alla Bobotv.

OMNISPORT