Cassano: “Napoli avvantaggiato in Champion, è avvelenato”

Cassano alla BoboTv: “Il Napoli che conosco io darà minimo due gol di scarto al Milan”

04-04-2023 22:30

Durante il consueto appuntamento con la BoboTv, l’ex fantasista barese Antonio Cassano, ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan.

L’ex giocatore del Milan ha detto la sua riguardo la sfida delle due italiane in Champions League. Le parole di Cassano: “In Champions saranno due partite tremende per il Milan. Il Napoli sarà avvantaggiato perché è avvelenato. La partita di domenica sera farà più bene al Napoli che al Milan. Ho visto il Napoli molto lento nell’idea di gioco e nel girare palla, non era il Napoli vero. Non è stata una partita veritiera, è uno scivolone. Non sto dicendo che il Milan non ha meritato, però il Napoli non è mai stato questo durante l’anno. I quattro gol del Milan arrivano da quattro errori clamorosi di giocatori del Napoli. La partita del Milan è stata perfetta, attenzione, però il problema è il Napoli. La partita si è messa subito bene per il Milan, dopo due gol in 25 minuti la partita era già finita”.

Conclude poi Cassano: “Il Napoli che conosco io, darà minimo due gol di scarto fra andata e ritorno al Milan in Champions League, facile. Lo dico adesso. Se il Napoli è quello che conosco e ho visto finora”.