Cassano, veleno su Inter e Biasin e l'allarme: il miglior azzurro non lo vediamo più da due mesi

FantAntonio si schiera dalla parte del CT della Nazionale per le nuove convocazioni per la Nations League e punzecchia i nerazzurri di Inzaghi

Spalletti sì, Inzaghi no. Da una parte Antonio Cassano sostiene che “Il talento va premiato e la fiducia in giovani come Comuzzo e Savona può fare la differenza”, per commentare le recenti convocazioni del CT della Nazionale per i prossimi impegni in Nations League, e dall’altra massacra il sistema di gioco dell’Inter. I promossi, i bocciati, come è cambiata l’Italia e cosa, invece, dovrebbe evitare il tecnico dei nerazzurri dalle prossime gare.

Italia, i nuovi convocati: Comuzzo e Savona

Cassano ha lodato la chiamata di Comuzzo, giovane difensore della Fiorentina, sottolineando l’importante contributo del tecnico della Fiorentina, Palladino, e di Thiago Motta, che per primo gli ha dato fiducia:

“Belle novità. C’è Comuzzo che sta facendo bene con la Fiorentina. Sono contento anche per Savona, questo ragazzo dal primo momento che è stato buttato dentro ha dato dimostrazione di affidabilità, qualità e di avere due p…e così. Per un ragazzino giocare nella Juventus è complicatissimo, ha avuto personalità. Bravissimo Palladino per Comuzzo, ma ancora di più Thiago Motta che lo ha lanciato e gli dà spazio. Chiamata bellissima e meritata.”

Italia, la chiamata di Rovella non esalta Cassano

Riguardo Rovella, Cassano ha avuto una posizione più ‘critica’ ma ha comunque riconosciuto il merito del giovane per essere stato chiamato in Nazionale:

“Poi la novità è Rovella, che per me è un giocatore da 0-0. Ma se lo ha chiamato Spalletti vuol dire che lo ha notato, merito anche di Baroni che lo ha messo dentro in una piazza complicata. E bravo il ragazzo perché il lavoro paga. Questi tre meritano la convocazione, a prescindere dal fatto che a me piaccia o meno. Uno se è forte gioca.”

Italia, questione Chiesa: assenza inspiegabile per Cassano

Al centro delle attenzioni di Cassano c’è però il caso Federico Chiesa che continua a fare flop anche al Liverpool. L’ex bomber si è chiesto, con rammarico, cosa stia accadendo all’ala della Juventus, che sembra sparita dai radar della Nazionale e del campionato:

“Ma mi interrogo sulla terza esclusione di fila, cosa sta succedendo a Chiesa? Quello che mi chiedo, per un giocatore nel 2021 è stato il migliore insieme a Donnarumma, è cosa è successo. Non gioca neanche 10 minuti in campionato, sta male? Non è all’altezza? Dobbiamo saperlo, perché è il più forte della Nazionale. Sono due mesi che non lo vediamo più. E’ un peccato.”

Antonio Cassano attacca l’Inter di Inzaghi

L’ex calciatore non ha poi risparmiato critiche a Biasin che esalta il sistema di gioco utilizzato da Inzaghi: “L’Inter ha una grande squadra ed è forte, ma ha fatto una partita speculativa e difensiva. Detesto vedere a 20 minuti dalla fine uscire un attaccante per mettere un difensore. Se avesse potuto, avrebbe fatto il 5-5-0. Questo è il calcio che il grande Biasin dice che assomiglia al Barcellona.“