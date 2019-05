Castro su Maran: "E' il mio padre calcistico"

Durante un'intervista a DAZN, Lucas Castro ha spiegato il suo soprannome: "Pata vuol dire 'piedone', quando ero piccolo avevo il piede grande, faceva impressione".

Il centrocampista ha più volte speso belle parole per Maran: "E' il mio padre calcistico. Ci conosciamo da anni, abbiamo vissuto tante squadre insieme. Lui mi conosce meglio di tutti e mi ha fatto crescere molto anche come persona".

Sulla sua passione per la musica: "E' parte di me, facilita il rapporto con i compagni. Fare il musicista? C'è tempo, se dovessi fare una band con i miei amici del calcio metterei il Papu Gomez come cantante, non ha una bella voce ma sa gestire il palco".

