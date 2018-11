Cavani-Neymar, lite anche con le nazionali

Non c’è pace neanche quando si gioca all’estero e con la nazionale per Cavani e Neymar. La guerra fredda tra i due assi del Psg continua e la convivenza tra i due sembra sempre più utopia, autorizzando così i sogni del Napoli di poter riabbracciare il Matador. Una trattativa che resta ancora avvolta nel mistero, perchè l’ingaggio dell’attaccante è superiore di oltre il doppio a quello che De Laurentiis potrebbe dargli ma che resta in piedi nonostante difficoltà non da poco. Che è successo dunque di nuovo tra Cavani e Neymar? Semplice, durante Uruguay-Brasile, gara giocata all’Emirates Stadium e vinta dal Brasile per 1-0 con un rigore di Neymar al 76′ (sessantesimo gol in 95 gare per lui) ci sono stati attimi di tensione a 5′ dalla fine quando Neymar, con una bella giocata sulla fascia sinistra, ha fatto un tunnel al suo compagno di squadra del Psg e si è involato verso la porta. Cavani non l’ha presa proprio bene e si è avvicinato minacciosamente al brasiliano, prima che i due venissero allontanati.

LE SCUSE – Negli spogliatoi il Matador ha provato a dare una versione soft della lite: “Nessuno vuole mai perdere, neanche nelle amichevoli, ecco perchè ero un po’ nervoso. In campo ero un po’…caldo ma quando la partita è finita abbiamo ritrovato tutti serenità. E’ sempre un bene per noi giocare partite come queste, contro una nazionale prestigiosa come il Brasile e contro giocatori come Neymar e gli altri”. Parole che però non cancellano mesi e mesi di tensioni tra i due. L’esplosione di Mbappè ha ulteriormente messo alla lavagna Cavani, che solo nell’ultima gara dei parigini è tornato al gol dopo lungo digiuno (con una tripletta) e ha acuito le difficoltà di feeling nel reparto offensivo del club di Tuchel. Cavani si sente una star e ritiene che la valanga di reti segnate in questi anni col Psg sia un biglietto da visita più che sufficiente per farlo considerare alla stessa altezza sia di Neymar che di Mbappè. A Parigi ormai ci sta male e un suo addio è assai probabile. Che possa andare proprio al Napoli però è un’altra storia. Sul giocatore c’è anche l’interesse di club spagnoli e inglesi.

SPORTEVAI | 17-11-2018 10:28