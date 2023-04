Ceccarelli: “Per andare ai Mondiali necessario un 10 netto”

I programmi stagionali stabiliti dopo il debutto del 2 giugno nella sua Firenze

27-04-2023 13:28

Dopo il titolo di campione europeo sui 60 metri, Samuele Ceccarelli è atteso alla prova dei 100 dove ora ha un personale di 10.45. “Per dire come vanno i 100 aspettiamo ancora qualche settimana – ha dichiarato a Sport2u –. Ci stiamo continuando ad allenare per bene, facendo attenzione a tutti i particolari e aspettiamo che sia il cronometro a fare il giudice. Per andare ai Mondiali serve andare molto forte, oppure fare una serie di gare di valore per qualificarsi con il ranking. Bisogna fare 10 netto per andarci con il tempo, non è un tempo su cui scherzare. Non so che tempo posso valere. Mi approccio come ho fatto con i 60 e vediamo cosa succede”.

Intanto il debutto all’aperto è previsto il 2 giugno al Golden Gala a Firenze. Una data determinata dall’impegno indoor sino a metà marzo. “Poi è bello correre a casa, nello stadio della mia società” sottolinea Ceccarelli. E in quella occasione stabilirà anche gli appuntamenti successivi