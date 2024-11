Ceccon, il post polemico sui suoi programmi futuri: “L’unico a non saperlo sono io”. Pilato dà spettacolo a Riccione

Il nuotatore italiano, medaglia d’oro a Parigi, prova a spegnere le voci sul suo futuro e sulla partenza verso l’Australia. Benedetta Pilato già in forma super agli Assoluti di Riccione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Thomas Ceccon la prende con ironia ma sembra anche un po’ polemico. Nel corso degli ultimi giorni il nuotatore italiano, medaglia d’oro a Parigi 2024, è stato protagonista di tante voci che avevano come soggetto i suoi programmi futuri a cominciare dalla sua decisione di lasciare l’Italia per continuare gli allenamenti in Australia.

Il post polemico: “L’unico a non saperlo sono io”

Da Parigi, forse complica anche la famosa foto del pisolino all’aperto, Thomas Ceccon è diventato uno degli sportivi italiani più seguiti sui social. Le sue interazioni con i follower sono sempre all’insegna dell’ironia e ora è lui stesso con una story su Instagram a provare a mettere le cose a posto sulle voci che si rincorrono sul suo futuro: “Fa ridere che tutti sanno già che periodo e con chi vado in Australia quando l’unico ancora a non saperlo sono io”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il programa di Ceccon

Nei giorni scorsi era stato riportato da alcune testate il programma di Thomas Ceccon per il 2025. L’unica certezza al momento è la decisione di non prendere parte ai Mondiali in vasca corta in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre. Una scelta mirata a preparare al meglio gli impegni più importanti del prossimo anno e sopratutto ai Mondiali in lunga che si svolgeranno a Singapore. Ma sono venute alla luce anche altre indiscrezioni sul suo programma con il trasferimento in Australia che sarebbe in programma all’inizio del nuovo anno e che ad accompagnarlo ci sarebbe il coach australiano, Dean Boxall.

Pilato, spettacolo agli Assoluti di Riccione

Tra le competizioni a cui Thomas Ceccon ha deciso di rinunciare ci sono anche gli Assoluti di Riccione, una prova che servirà a molti per provare a strappare il pass per i Mondiali in vasca corta di Budapest e Benedetta Pilato fa subito la voce grossa. L’azzurra infatti è apparsa in ottime condizioni sin dal primo giorno di gara facendo registrare la seconda prestazione mondiale stagionale nei 100 rana e poi confermando le ottime sensazioni anche nella distanza più corta dove è stata l’unica a scendere sotto il muro dei 30 secondi con 29”33.