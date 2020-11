Cesari fa chiarezza su mancato rosso a Ibra

I primi ad essere rimasti delusi dalla prova del Napoli sono stati i tifosi azzurri: non è piaciuta quasi a nessuno la squadra di Gattuso, sfilacciata in campo e senza quella grinta e quella fame che spesso ne aveva caratterizzato le prestazioni. Lo stesso Ringhio ha parlato di mentalità da migliorare ma in tanti hanno comunque avuto da ridire sull’arbitraggio di Valeri. I paragoni con Tyson si sono sprecati nel giudicare l’intervento di Ibrahimovic su Koulibaly ma era da cartellino rosso quel gesto? Secondo Graziano Cesari no.

Per Cesari Ibra era solo da giallo

L’ex arbitro internazionale a Pressing, su Mediaset, analizza l’episodio alla moviola e dice: “Al 51’ c’è il contatto tra Ibra e Koulibaly, tutt’e due saltano, Ibra anticipa l’elevazione allargando entrambe le braccia, per Valeri non è nulla con Koulibaly che si limita a cercare di contrastare il giocatore.

Poi l’arbitro ferma il gioco perché potrebbe aver ricevuto un colpo Koulibaly. Io dico: la sbracciata c’è, ma non è da parte mia un episodio di violenza c’era il fallo perché è un episodio scomposto ma non vedo più del cartellino giallo”.

Tifosi azzurri furiosi con Valeri

A far arrabbiare i tifosi del Napoli c’è stata anche l’espulsione di Bakayoko, visto che il primo cartellino giallo di Valeri è apparso assai affrettato e sui social esplode la rabbia: “Valeri aspettava solo un respiro di Bakayoko, avrebbe dovuto considerare che la prima ammonizione era inesistente ed ha ignorato falli peggiori” o anche: “Sul 2 a 1 la partita era riaperta, buttando fuori Bakayoko ci ha gambizzato”.

I commenti sono quasi a senso unico “Io trovo vergognoso il primo giallo a Bakayoko , così come trovo vergognoso non dare il rosso a Ibrahimovic per la gomitata a Koulibaly” o anche: “Certo manca un rosso diretto a Ibra e la prima ammonizione di Bakayoko è scientifica. Manca un giallo netto a Kessie. Arbitro disastroso” oppure: “Non cerco attenuanti, ma anche quando abbiamo vinto quest’anno è emerso un particolare arbitraggio discutibile nei nostri confronti” e infine: “Chissà se quella gomitata l’avesse data De Rossi quanti replay ce sarebbero toccati. Rosso a Bakayoko figlio del primo giallo no sense”.

SPORTEVAI | 23-11-2020 10:24