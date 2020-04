Cesc Fabregas non dimentica Antonio Conte

Dopo non aver nascosto qualche ruggine nei confronti di Maurizio Sarri, Cesc Fabregas ha parlato dell'altro allenatore italiano avuto durante la propria esperienza al Chelsea, Antonio Conte.

Questa volta i concetti sono al miele, ricordando la stagione 2016-2017 conclusa con la vittoria della Premier League: "Wenger e Conte sono gli allenatori che mi hanno davvero insegnato in momenti diversi e per ragioni diverse – ha detto il centrocampista spagnolo rispondendo a dei tifosi durante una diretta social – Arsene tecnicamente e Conte mentalmente, e ha anche creato un giocatore che non sapevo di poter essere".

I tifosi dell'Inter gradiranno, così come l'ultima precisazione…: "In futuro mi piacerebbe allenare. Quando sei un allenatore devi essere pronto ad allenare qualsiasi tipo di giocatore e in qualsiasi campionato. Con quale leggenda del calcio avrei voluto giocare? Ronaldo il Fenomeno".

SPORTAL.IT | 20-04-2020 23:43