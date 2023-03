Cev Champions League – Lo Zaksa schianta Perugia, ora serve una remuntada

La Sir Sicoma Monini Perugia paga dazio nella semifinale d’andata in campo europeo per 3-1 al cospetto di un avversario polacco che mette a referto una prestazione quasi impeccabile.

29-03-2023 23:54

Niente da fare per Perugia nel 1° atto di semifinale in Champions League. La squadra di Anastasi non riesce a contenere la furia polacca dello Zaksa e cede 3-1.

Anche i punteggi raccontano dello strapotere dei padroni di casa che si fanno subito trovare pronti vincendo il primo set 25-18.

Giannelli & co tornano sotto e lottando punto a punto si prendono il secondo parziale 24-26, ma è un lampo di gioia in una serata difficile visto che lo Zaksa chiude i conti nel 3° e nel 4° parziale con i punteggi di 25-19 e 25-22. Non è bastata l’ennesima straordinaria prestazione di Simone Giannelli in regia, ci contro c’è un Bednorz incotenibile che mette a terra 23 punti e che porta i suoi ad aggiudicarsi il primo match ball di questa doppia sfida. Il 6 aprile al Pala Barton la replica che deciderà chi andrà in finale.