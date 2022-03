02-03-2022 21:02

Dopo aver vinto al tie-break la semifinale di andata contro le turche dell’Aydin BBSK, la Savino Del Bene Scandicci ha dominato la partita di ritorno per 3-0 (23 i punti di Ekaterina Antropova) qualificandosi per la finale di Challenge Cup femminile. 25-14 25-15 25-22 il punteggio dei set a favore delle toscane che ora incontreranno e spagnole di La Laguna, che hanno sconfitto a loro volta per 3-0 (25-22 25-16 25-16) le serbe del Tent.

OMNISPORT