Challenge Cup, gli avversari di Zebre e Benetton agli ottavi

Riprendono le Coppe Europee di rugby dopo la lunghissima pausa dovuta alla pandemia di Coronavirus.

Sono stati effettuati i sorteggi di ottavi e quarti di Champions e Challenge Cup, che torneranno con il primo turno ad eliminazione diretta in gara unica nel fine settimana del 2-4 aprile.

Zebre e Benetton giocheranno in casa gli ottavi di Challenge Cup, rispettivamente contro Bath ed Agen.

I quarti si giocheranno il 9-11 aprile: in caso di passaggio del turno le Zebre affronteranno in casa la vincente di London Irish-Cardiff Blues, mentre il Benetton affronterà in trasferta la vincente di Montpellier-Glasgow Warriors.

Semifinali tra il 30 aprile ed il 2 maggio, finali a Marsiglia: il 21 maggio atto finale della Challenge Cup, il 22 sarà la volta della Champions.

SORTEGGI CHAMPIONS CUP

Ottavi (2-4 aprile)

Munster Rugby v Toulouse

Gloucester Rugby v La Rochelle

Wasps v ASM Clermont Auvergne

Exeter Chiefs v Lyon

Leinster Rugby v RC Toulon

Bordeaux-Bègles v Bristol Bears

Racing 92 v Edinburgh Rugby

Scarlets v Sale Sharks

Quarti (9-11 aprile)

QF1 Vincitore Exeter Chiefs/Lyon v Vincitore Leinster/RC Toulon

QF2 Vincitore Wasps/Clermont v Vincitore Munster/Toulouse

QF3 Vincitore Gloucester/La Rochelle v Vincitore Scarlets/Sale Sharks

QF4 Vincitore Bordeaux-Bègles/Bristol Bears v Vincitore Racing 92/Edinburgh

SORTEGGI CHALLENGE CUP

Ottavi (2-4 aprile)

Dragons v Northampton Saints

Ospreys v Newcastle Falcons

London Irish v Cardiff Blues

Harlequins v Ulster Rugby

Benetton Rugby v Agen

Zebre Rugby Club v Bath Rugby

Leicester Tigers v Connacht Rugby

Montpellier v Glasgow Warriors

Quarti (9-11 aprile)

QF1 Vincitore Montpellier/Glasgow Warriors v Vincitore Benetton/Agen

QF2 Vincitore Dragons/Northampton Saints v Vincitore Harlequins/Ulster

QF3 Vincitore Zebre/Bath v Vincitore London Irish/Cardiff Blues

QF4 Vincitore Leicester Tigers/Connacht v Vincitore Ospreys/Newcastle Falcons



OMNISPORT | 09-03-2021 21:09