Champions, Conceicao preoccupato: "Non basta apparire belli sui social"

Dopo il pari col Boavista, il tecnico del Porto Sergio Conceiçao è esploso in conferenza stampa: “È stata una prima parte disastrosa, in campo c’erano le maglie, ma le maglie non giocano. Bisogna correre, essere dinamici e dopo aver perso la palla recuperarla. Per giocare nel Porto non basta il contratto, ci vuole molto di più. Non basta entrare nella formazione titolare o apparire carini nelle reti sociali. È stato il peggior primo tempo da quando alleno, non da quando alleno il Porto eh? Di sempre! Nella seconda parte siamo migliorati e alla fine c’è mancato anche un pizzico di fortuna col rigore sbagliato da Sergio Oliveira”.

Se la Juventus non è quella degli anni passati, sicuramente anche il Porto non sta passando un buon momento. Lo Sporting Lisbona potrebbe salire a +10 in classifica e per la squadra di Conceicao risulterebbe davvero difficile rimontare tale distacco. In Champions i bianconeri sono favoriti, ma il club portoghese non è da sottovalutare.

OMNISPORT | 15-02-2021 14:55