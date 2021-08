Champions, domani i sorteggi: I rischi per le 4 italiane in lizza

Mancano solo tre nomi, che usciranno dalle gare di ritorno dei playoff di stasera, ma il quadro è quasi fatto. Domani alle 18 a Nyon si svolgerà il sorteggio della fase a gironi della Champions League con gli otto raggruppamenti, ciascuno formato da quattro squadre che si fronteggeranno tra loro in incontri di andata e ritorno. L’Italia si presenterà all’appuntamento con quattro compagini: l’Inter sarà testa di serie in qualità di Campione d’Italia, la Juventus si trova in seconda fascia, l’Atalanta è in terza, il Milan riparte dalla quarta fascia vista la lunga assenza dalla massima competizione continentale.

Il sorteggio in diretta tv anche in chiaro

La cerimonia del sorteggio sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 200) ma andrà in onda anche in chiaro sul Canale 20 di Mediaset a partire dalle 18 con a seguire commenti, reazioni e interviste ai dirigenti. Per definire del tutto le fasce mancano i risultati di stasera. Besiktas e Dinamo Kiev sono qualificate alla fase a gironi, ma il loro piazzamento tra seconda e terza fascia si conoscerà soltanto stasera al termine dei playoff. A qualificarsi alla competizione saranno anche le vincenti degli ultimi playoff in programma: Brondby-Salisburgo, Dinamo Zagabria-Tiraspol, Shakhtar Donetsk-Monaco

I pericoli per le quattro italiane

Neanche l’Inter, testa di serie, può ritenersi al sicuro da brutte sorprese. I nerazzurri eviteranno Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villareal ma rischiano di incrociare una tra PSG, Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Borussia Dortmund e Barcellona. Il Milan e l’Atalanta rischiano il girone di ferro, la Juventus potrebbe incrociare qualche testa di serie di lusso (City o Bayern i rischi maggiori). Sono vietati gli incroci tra squadre provenienti dallo stesso Paese.

I gironi da sogno e quelli da incubo

Per l’Inter il sorteggio ideale sarebbe pescando Siviglia, Lipsia e Ludogorets, quello peggiore con Psg, Ajax e Wolfsburg. Per il Milan sarebbe da incubo un gruppo con i campioni in carica del Chelsea, il Real Madrid e il Porto, mentre si può sognare un girone con Lille, Borussia Dortmund e Zenit. La Juve deve evitare un gruppo con City, Benfica e Wolfsburg mentre sarebbe felice di pescare Villarreal, Zenit e Club Brugge. Infine l’Atalanta deve evitare Bayern, Barcellona e Young Boys, sperando in Sporting Lisbona, Siviglia e Young Boys.

Le quattro fasce del sorteggio

PRIMA FASCIA:

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

Inter

Lille

Sporting Lisbona

SECONDA FASCIA:

Real Madrid

Barcellona

Juventus

Manchester United

Liverpool

PSG

Siviglia

Borussia Dortmund

TERZA FASCIA:

Ajax

Lipsia

Atalanta

Porto

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Due squadre da definire

QUARTA FASCIA:

Milan

Wolfsburg

Club Brugge

Young Boys

Ludogorets

Tre squadre da definire

SPORTEVAI | 25-08-2021 09:25