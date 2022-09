Champions League, 1° giornata: manita del Liverpool, spettacolo Ajax

08-09-2022 00:19

Nella giornata di oggi si è giocata la seconda tranche delle partite valide per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. Andiamo a vedere i risultati della serata.

Sorprendente vittoria del Bruges per 1-0 sul Bayer Leverkusen, unico 1-0 della serata. L’Atletico Madrid vince con fatica al Wanda Metropolitano per 2-1 contro il Porto. Le reti per i colchoneros sono di Hermoso e Griezmann. Inutile la rete di Uribe per i lusitani, in un recupero nel quale succede di tutto.

Il Barcellona rifila al Viktoria Plzen la più classica delle manite, un 5-1 che non ammette repliche. A segno per i blaugrana Kessie, Lewandowski con l’ennesima tripletta della sua carriera, e Ferran Torres.

Il Tottenham di Antonio Conte vince 2-0 in casa contro il Marsiglia, mentre nel pomeriggio l’Ajax, dopo aver venduto mezza squadra, continua a stupire vincendo 4-0 contro i Rangers di Glasgow finalisti della passata edizione della Europa League.

Iinfine, l’Eintracht di Francoforte cade in casa 3-0 contro lo Sporting Lisbona.